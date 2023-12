Kopš brīža, kad arī no Latvijas 26 restorāni ir iekļauti pasaules slavenajā restorānu ceļvedī "MICHELIN Guide", interese par šo ceļvedi un augsto atzinību jeb "MICHELIN zvaigznēm" nerimstas. Un viens no būtiskiem jautājumiem ir – vai vārdi no ceļveža var tikt izsvītroti un zvaigznes atņemtas? Atbildes mums sniedza "Michelin" preses pārstāvis Pjotrs Staszaleks.