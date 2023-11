Vien 27% iedzīvotāju ir svarīgi izvēlēties Latvijā ražotu pārtiku

"Iedzīvotāji novērtē un labprāt izvēlas vietējo produkciju, tomēr, tā kā izdevumi par pārtiku ir viena no būtiskākajām katras mājsaimniecības budžeta sastāvdaļām, liela nozīme ir arī produktu cenai un, protams, kvalitātei. Centrālās statistikas pārvaldes apkopotie dati rāda, ka pēdējā gada laikā pārtikas produktu ražošana Latvijā ir piedzīvojusi izaugsmi. Tas ir vēl viens faktors, kas jāapzinās, - izvēloties pašmāju uzņēmumu produkciju, pircēji atbalsta gan vietējos ražotājus, gan veicina valsts ekonomikas attīstību un nodrošina darbavietas vietējiem iedzīvotājiem. Tāpat tas sekmē nodokļu ieņēmumus Valsts kasē, sniedzot iespēju atbalstīt budžeta prioritātes," aptaujas datus komentē Jānis Mūrnieks, bankas Citadele Privātpersonu apkalpošanas direkcijas vadītājs.

Aptaujas rezultāti liecina, ka 28% Latvijas respondentu pārtikas produktu izvēlē noteicošais tomēr ir cena un kvalitāte, līdz ar to produktu izcelsmes valsts nav tik būtiska.

Visbiežāk tie ir Zemgalē dzīvojošie (36%) un respondenti vecumā no 50 līdz 59 gadiem - 33%. Latvijā ražotus pārtikas produktus pārsvarā izvēlas piektā daļa jeb 20% respondentu, no tiem vairākums ir vecumā no 60 līdz 74 gadiem. Savukārt 7% aptaujāto vienmēr dod priekšroku Latvijā ražotiem produktiem.