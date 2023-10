Rīgā skolēnu ēdienkartēs izmantos brīvos apstākļos turētu vistu olas

Sākot no 2023.gada rudens, jaunajos departamenta iepirkumos ēdinātājiem ir noteikta prasība neizmantot olas, kuru ražošanā dējējvistas ir turētas sprostos. Jaunā prasība papildinājusi citus, jau iepriekš bijušos noteikumus, piemēram, atbilstību bioloģiskās lauksaimniecības, nacionālās pārtikas kvalitātes shēmas vai lauksaimniecības produktu integrētās audzēšanas prasībām.

Kā informē pašvaldība, virzība uz atteikšanos no sprostos turētu vistu olu izmantošanas Latvijā norit jau kopš 2017.gada, kad pirmie mazumtirgotāji paziņoja par atteikšanos no sprostos dētu olu tirdzniecības ar pāreju līdz 2025.gadam. Šobrīd Latvijā no sprostos dētām olām atteikties ir apņēmušies jau gandrīz visi lielākie pārtikas veikalu tīkli, kā arī desmitiem restorānu, viesnīcu un pārtikas ražotāju.