Pieci ieteikumi, kā ietaupīt un samazināt pārtikas atkritumus

Plānojiet kā ikdienas, tā svētku maltītes

Mēs katrs laiku pa laikam izejam no veikala ar pilnu iepirkumu maisu, kurā ir daudzi un dažādi produkti, bet ne tie, kurus sākotnēji devāmies iegādāties. Lai arī spontanitāte padara dzīvi interesantāku un sniedz prieku, to ir vērtīgi sabalansēt ar objektīvo vajadzību apzināšanos un nodrošināšanu. Plānojot pirkumus pirms došanās uz veikalu, padomājiet par mājās esošo cilvēku skaitu un to, cik spēsiet apēst paši un pārējie mājinieki vai viesi. Lai iegādātos nepieciešamo daudzumu, atcerieties, ka vienas personas porcijai jāparedz vidēji 250 gramus gaļas bez kaula.