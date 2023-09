Noskaidrots "Latvijas gada pavārs" un "Latvijas gada pavārzellis 2023"

Konkursā šogad piedalījās: Pāvels Petrovs no “Equus”, Kristaps Reimanis no ceptuves “Čau”, Valērija Čudova no restorāns “Ferma”, Vladislavs Gruzdevs no “Snatch” un Juris Sproğis no restorāna “Jāņoga”. Žūrijā bija starptautiski atzīti šefpavāri: Fridgeir Eiricsson, Alain Hostert, Rudolf Viisnapu, Tapio Laine, Tomas Rimydis. Pagatavotie ēdieni tika vērtēti pēc dažādiem kritērijiem, tostarp higiēnas un pārtikas atkritumu organizēšanas, servisa, ēdienu noformējuma un, protams, arī smaržas, garšas un produktu saderības.