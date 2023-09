Kā no ražas laika paņemt visu vērtīgo, ko var iegūt organisms

Kā pieradināt bērnus ēst dārzeņus?

Ir skaidrs, ka vecāki ir piemērs bērniem un veselīga uztura pamatprincipus bērnam iemāca ģimenē, bet ne vienmēr ir viegli bērnus pieradināt ēst dārzeņus un augļus. Bērnam no mazotnes jāredz pozitīva attieksme pret ēdienu, piemēram, ka mājās tiek gatavots ēdiens, iekļaujot dārzeņus un augļus, stāsta L. Sondore. Mācieties kopā ar bērnu plānot savas ēdienreizes, pārrunājiet, kas katram garšo, kas nē. Arī bērniem ne vienmēr garšos visi dārzeņi, bet mēģiniet tos gatavot dažādos veidos. Ar laiku bērni pieradīs pie dārzeņu garšas un jūs kopā atradīsiet gardāko dārzeņu pagatavošanas veidu. Sāciet ar mazumiņu - katru nedēļu pagaršojiet, pagatavojiet ko jaunu no ierastā - kāposta, burkāna un bietes, piemēram, cepeškrāsnī ceptas biešu šķēlītes un burkānu stienīši garšo atšķirīgi no vārītiem. Garšu maina arī dārzeņu griešanas un gatavošanas veids!