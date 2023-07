Šī brīža top dārzeņi gurķi un kabači: kas tajos vērtīgs?

Kā skaidro klīniskā farmaceite I. Priedniece, kabači satur šķiedrvielas, kas ir nozīmīgi regulārai vēdera izejai. Tās palīdz pret aizcietējumiem, jo veicina zarnu trakta darbību. Kabači satur gan vitamīnus (C vitamīnu un B grupas vitamīnus) un karotinoīdus, gan minerālvielas, piemēram, kāliju, magniju, kalciju un fosforu. Savukārt no antioksidantiem kabačos ir C vitamīns, beta-karotīns, luteīns un zeaksantīns. Košas krāsas, arī dzeltenas krāsas kabači būs bagātāki ar antioksidantiem, vairāk tieši to miza. Kabači noder redzes, ādas un sirds un asinsvadu sistēmas veselībai. Tiem piemīt arī urīndzenoša darbība, un tie palīdz izvadīt no organisma lieko šķidrumu