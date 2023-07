Ko vērtīgu iegūstam no vasaras ogām?

Upenes ir vienas no bagātākajiem C vitamīna avotiem, 100 grami upeņu satur 177 mg C vitamīna! Salīdzinājumam - mellenes satur 22 mg, jāņogas 36 mg, avenes 25 mg, bet zemenes 64 mg uz 100 gramiem ogu. Bez C vitamīna upenes satur arī organiskās skābes, flavonoīdus, šķiedrvielas, beta-karotīnu, E, B grupas vitamīnus, kāliju, kalciju, magniju un fosforu, stāsta klīniskā farmaceite I. Priedniece. Upeņu tēja stiprina organisma aizsargspējas. Tā noder locītavu saslimšanu, saaukstēšanās un infekcijas slimību gadījumā, tai piemīt sviedrējoša, urīndzenoša un pretiekaisuma darbība. Tautas medicīnā upeņu ogu novārījumu izmanto hipertensijas gadījumā. Savukārt upeņu pumpurus un lapas izmanto vielmaiņas uzlabošanai, bet ādas slimību gadījumā to izmanto peldēm.