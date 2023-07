Vērtīgais našķis - tumšā šokolāde. Kas tajā labs?

Vārds šokolāde pirmo reizi izmantots angļu valodā, kad 1604. gadā tika aprakstīts, kā pagatavot dzērienu no kakao pupiņas, savukārt šokolādes pašos pirmsākumos maiji to sauca par Cacau jeb kakao, acteki par cacahuatl, vēlāk xocolatl, un visbeidzot chocolate jeb šokolādi. Starp citu, dzēriens, ko gatavoja maiji un acteki, bija rūgts un vienlaikus – tonizējošs. Acteki ar to mēdza cienāt tikai īpaši svarīgus viesus, turklāt, dzert to bija atļauts tikai vīriešiem. Ceļotājs Kristofors Kolumbs šokolādi atveda uz Eiropu un aristokrātu aprindās īpašu popularitāti šokolādes dzēriens ieguva 17. un 18. gadsimtā, kad rūgtajam šokolādes dzērienam tika pievienota vaniļa, cukurs un kanēlis.