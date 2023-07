Pieredzes stāsts ⟩ Kas notiek tirgū un kā jūtas vietējo labumu tirgotāji?

"Pa tirgiem jau braukāju bērnībā kopā ar tēti. Jo vecākiem arī bija sava saimniecība. Audzējām dārzeņus un vedām uz tirgu. Sākot savu personīgo dzīvi, vēl nedaudz turpinājām ar dārzeņu audzēšanu, bet tad ar vīru tomēr sākām strādāt algotu darbu. Vecākiem arī vairs īsti nebija spēka ņemties ar saimniecību. Vienā jaukā dienā ar vīru atbraucām uz to vietu, kur bija saimniecība. Skaista vieta pie upes. Viss aizaudzis, nekas vairs nenotiek. Vīram teicu: "Šī skaistā vieta ir aizaugusi..." Viņš to no sirds sadzirdēja, un mēs nākamajā pavasarī sākām darboties, sākām kopt vecāku īpašumu saviem spēkiem, turpinot strādāt algotu darbu. Tas gan bija vairāk nekā 10 gadus atpakaļ. Pamazām un uz priekšu. No aizaugušas upmalas tagad ir skaista sakopta vieta. Saimniecībā jau bija cidoniju lauks. Pieprasījums bija, un mēs sastādījām vēl 5 ha ar cidonijām.