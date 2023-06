Raimonda Zommera ieteikumi labam šašlikam un divas receptes

Kad garšvielu maisījums ir gatavs – pievieno to gaļai kopā ar eļļu, lai tā marinētos. Ļauj gaļai iestāvēties marinādē vismaz divas diennaktis.

Raimonda Zommera vistas gaļas šašlika marinādes ieteikums

Raimonda Zommera cūkgaļas šašlika marinādes ieteikums

Gaļas grilēšanas ABC: izcila šašlika pamatā – regulāra iesma grozīšana

Nav noslēpums, ka marināde izcila šašlika sagatavošanai ir kā puse no uzvaras, tomēr tikpat svarīga ir arī tās grilēšana. Lai šašliks būtu sulīgs uz iesma katru gabaliņu nepieciešams salikt ļoti cieši kopā un likt uz karstām oglēm. Nereti ir priekšstats, ka šašlikam jāļauj ilgāku laiku cepties no vienas puses un tikai tad jāpagriež uz otru pusi, taču tas veicinās gaļas apdegšanu, vai tieši otrādi – to, ka tā vidū ir jēla.