Foto ⟩ Ieskaties atdzimušā Siguldas tirgus dzīvē: fotoizstāde "Tirgus ļaudis"

“Ar šo fotogrāfiju izlasi vēlamies vērst uzmanību uz to, cik svarīgi ir pamanīt un novērtēt īstas vērtības mums apkārt. Viena no tādām pavisam noteikti ir mūsu Siguldas tirgus cilvēki – skaisti savā vienkāršībā un darba tikumā. Tāpēc ceram, ka “Tirgus ļaudis” kalpos par iedvesmu vēl ciešāk iepazīt Siguldu un tās krietnos cilvēkus,” saka Ēriks Grūbe, uzņēmējs, Siguldas tirgus attīstītājs.

Izstāde “Tirgus ļaudis” sākot no 5.jūnija līdz 22.jūnijam būs aplūkojama kultūras centrā “Siguldas Devons” no pirmdienas līdz sestdienai laikā no plkst. 10.oo līdz 18.oo. Izstādes varoņi Siguldas tirgū sastopami gan darba dienās, gan katru sestdienu no plkst. 9.oo līdz plkst. 15.oo.