Kļūda, ko vairums pieļauj, ieturot maltīti

Pastāv tā sauktais popkorna efekts. Vai esi ievērojis, cik viegli ir apēst milzīgu našķa porciju, skatoties interesantu filmu, un to nepamanīt? Daudzi mūsdienu vecāki izmanto šo triku, lai pabarotu savu bērnu: vienkārši ieslēdziet multenes, un mazulis var pat notiesāt to, no kā pirms brīža, kad pievērsis ēdienam uzmanību, ir atteicies, vēsta "Postimees".