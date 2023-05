Neatstāj novārtā fermentētus produktus: ne vien garšīgi, bet arī veselīgi

“Piemēram, piena fermentācijas procesā rodas kefīrs, jogurts, biezpiens, sieri. Ļoti populāra savulaik bija tējas sēne, no kuras tiek ražota kombuča. Latvijā skābē jeb fermentē galviņkāpostus, gurķus, ābolus; Korejā skābē Ķīnas kāpostus, kā rezultātā rodas kimči; Itālijā skābē olīvas; fermentējot sojas pupiņas vai citus pākšaugus, ražo tempeh,” par fermentēto produktu daudzveidību stāsta Olga Ļubina.

“Zarnu mikrobioms ir viens no cilvēka visbagātākajiem mikrobiomiem ar daudzām funkcijām, ko bieži vien dēvē pat par atsevišķu orgānu. Kuņģa un zarnu trakta orgāni veido otru lielāko cilvēka organisma virsmu, dzīves laikā caur to iziet apmēram 60 tonnu pārtikas. Tajā ir vairāk nekā 1000 dažādu sugu mikroorganismu, par daudziem mums ir ierobežotas zināšanas. Gremošanas trakts veic tādas svarīgas funkcijas kā barības vielu uzsūkšana, nodrošina selektīvu fizisku, mikrobioloģisku un imunoloģisku barjeru, kas pasargā organismu no potenciāli bīstamām vielām un mikroorganismiem,” stāsta Olga Ļubina.