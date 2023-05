Rīgā vasaru ieskandinās ar pirmo saldējuma festivālu

Festivāls notiks šī gada 10. jūnijā no plkst. 12:00 līdz 21:00 pašā galvaspilsētas sirdī – Vērmanes dārzā. To rīko Latvijā vadošais piena pārstrādes un saldējuma ražošanas uzņēmums “Food Union”, kultūras un muzikālo programmu organizē Rīgas pašvaldība. Pirmais Rīgas saldējuma festivāls iecerēts kā noslēdzošais notikums no ģimenes dienai veltītajiem pasākumiem, kas jūnijā tiek organizēti Rīgā.