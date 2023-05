Kas ir “īstā” Latvijas garša?

Latvijas iedzīvotāji savu patriotisko nostāju pauž arī iepērkoties – 53% Latvijas iedzīvotāju savos ikdienas pārtikas produktu pirkumos, kā arī gatavojot svētku maltītes, priekšroku dod tieši vietējo ražotāju produkcijai. Šo izvēli aptaujātie iedzīvotāji pamato ar to, ka vietējie piena, gaļas produkti, maize, dārzeņi un arī saldumi – tās ir lietas, kas veido Latvijas virtuves pamatu.

“Vietējie produkti un nacionālā virtuve ir būtiska katras nācijas identitātes sastāvdaļa, kas rada māju sajūtu mums pašiem un veido Latvijas tēlu pasaulē. Katrā saimē un katrā virtuvē ir savas tradīcijas, arī ceturtā daļa aptaujāto uzsver, ka to vecāku gatavotais ēdiens veido viņu Latvijas garšu. Tādēļ ir patīkami apzināties, ka latviešu tradicionālie ēdieni tomēr tiek godāti un nodoti no paaudzes paaudzē, kā daļa no Latvijas kultūras mantojuma. Mūsu novērojumi rāda, ka valsts svētku laikā pieaug pieprasījums pēc Latvijā ražotiem un Latvijai raksturīgiem produktiem, piemēram, pircēji iecienījuši tā saukto velveta kūku valsts karoga krāsās, apstiprinot, ka mūsu pircēji piedomā pie tā, lai svētku galds par godu Latvijai tiktu klāts ar gardiem vietējiem produktiem,” stāsta Inga Bite, Rimi Latvia sabiedrisko attiecību vadītāja.