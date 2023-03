Kas modē pavasarī bez dillēm un lociņiem?

Selerijas ir mazkaloriju un zemu tauku satura dārzenis, ko bieži ēd kā uzkodu, un to var atrast gandrīz jebkurā dārzeņu platē. Tas lieliski iederas zupās, sautējumos un sacepumos. Vairums šo dārzeni izmanto “šķidrā veidā”, pagatavojot veselīgo svaigu selerijas sulu. Gardēži novērtēs sāls un šī dārzeņa sēklu maisījuma kombināciju. Protams, nevajag aizmirst par selerijas sakni, ko ir viegli pagatavot – var baudīt vienkārši sagrieztu šķēlītēs, sarīvētu pievienot zupām vai sautējumiem, apcept uz grila vai kopā ar mandolīnu pievienot salātiem.

Svaigām rukolas lapām ir raksturīgs pikants aromāts, to garša var būt spilgta, piparota un nedaudz rūgta atkarībā no brieduma pakāpes. Rukolu parasti ēd neapstrādātu, tāpat kā citus lapu zaļumus, piemēram, salātus vai spinātus. Tā lieliski iederēsies kazas siera salātos, kā garnējums picai, vai kā galvenā sastāvdaļa pesto, nomainot zināmo baziliku. Rukolas pikantums līdzsvaro daudzas garšas, sākot no vīģu salduma līdz kazas siera asumam.