Garšīgā laime: 6 produkti, kuri stimulē endorfīnu rašanos

C vitamīns var veicināt endorfīnu izdalīšanos smadzenēs, tāpēc vēl jo vairāk ir iemesls to iekļaut savā uzturā. Lielisks veids, kā to izdarīt, ir ēst daudz citrusaugļu, piemēram, apelsīnus, pamelo, greipfrūtus un, ja tas ir tavos spēkos, tad arī citronu un laimu. Ir jāatceras, ka C vitamīns ir ūdenī šķīstošs, mūsu ķermenis nevar to uzglabāt, tāpēc ir svarīgi to uzņemt katru dienu.