400 dolāri par vienu ogu: kas īpašs pasaulē dārgākajās vīnogās?

Romiešu rubīna vīnogas aug tikai Japānas Išikava prefektūrā, kur tās tiek audzētas siltumnīcās, lai fermeri varētu labāk kontrolēt to augšanas procesu. Katra vīnoga tiek monitorēta un apkopta tā, lai visas ogas ķekarā izskatītos identiskas. Lai vīnogas augtu pareizajā izmērā, tiek izmantota speciāla vīnogu retināšanas ierīce un šķēres.

Vēl viens svarīgs faktors ir gaisma, ko kontrolē, pieliekot vai noņemot lapas vīnogulājiem. Bet tas ir tikai viens no rīkiem, ko lauksaimnieki izmanto, lai pārliecinātos par to, ka siltumnīcā iekļūst pietiekoši daudz gaismas. Tāpat lauksaimnieki var aprēķināt vīnogām nepieciešamo gaismas daudzumu, izmantojot programmu, kas izstrādāta kopā ar privātu IT uzņēmumu.