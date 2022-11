Kas vērtīgs griķos, rīsos un citos graudaugos?

Pagatavot graudaugus vislabāk, vārot ūdenī, pievienojot pienu, augu valsts dzērienus pēc izvēles vai buljonus. Lai izdotos laba putra vai kāds cits ēdiens, kuru pamatā tiks izmantoti graudi, ievērojiet graudu briešanu. Klasiskā proporcija graudaugu vārīšanai attiecībās pret ūdeni ir 1:2 vai briestošākiem graudiem 1:3. Ierastākais paņēmies ir vārīt graudaugus uz plīts katlā, bet ir nopērkami arī speciāli katli ar funkciju plovam, rīsiem, pastai, kas atvieglo pagatavošanu. Vārot putras, ir svarīgi tās pietiekami savārīt un uzbriedināt. Graudus var briedināt cepeškrāsnī, ietīt segās - kā to darīja mūsu senči.

Kvinoja līdz mūsu galdiem ir mērojusi ceļu no Dienvidamerikas. Tās graudiņi ir vairāku krāsu un bagātīgi satur dzelzi, fosforu un organismam nepieciešamās aminoskābes.

Kvinojas garša ir atkarīga no izvēlētās krāsas: baltās kvinojas garša būs neitrāla - to labāk izvēlēties putrām, pudiņiem; bet melnajai būs izteikti intensīva garša, kas labi saderēs ar zivi, saknēm un citām piedevām pēc izvēles. Kvinoja labi garšos kopā ar dārzeņiem, gaļu, zivi. Taču to var arī vārīt saldākās putrās ar ogām, augļiem, riekstiem. Vārot kvinoju, var pievienot pienu, buljonu, kokosa pienu. Kvinoja, arī amarants, griķi un prosa nesatur glutēnu, tādēļ tos droši var lietot uzturā cilvēki ar celiakiju vai kviešu olbaltumu alerģiju. Lai izdotos veiksmīgi pagatavot kvinoju, vienmēr ievērojiet ražotāja ieteikumus uz iepakojuma, iesaka speciāliste.