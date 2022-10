Jelgavas urbānajā bišu dravā iespaidīgs medus guvums

Uz poliklīnikas jumta tika izvietotas trīs bišu saimes, kas līdz vasaras noslēgumam pieauga par vairākiem tūkstošiem bišu. Neskatoties uz faktu, ka bišu drava tika ierīkota sezonas otrajā pusē, to medus pienesums bijis ievērojams – 21 kilograms saldā kāruma. Šobrīd bites ir devušās ziemas guļā, lai, pateicoties Jelgavas novada Vircavas biškopja Naura Bērziņa pūlēm, jau nākamā gada martā atgrieztos uz Jelgavas poliklīnikas jumta.

“Neskatoties uz to, ka bites uz jumta tika novietotas salīdzinoši vēlu, medus raža ir izdevusies ievērojama – nedaudz vairāk par 20 kilogramiem augstvērtīga atņemamā medus.

Tāpat bites pierādīja, ka jūtas labi šādā vidē un netraucē poliklīnikas ikdienas darbu. Šķiet, to klātbūtni neviens, izņemot tehniskos darbiniekus, tā īsti nepamanīja. Bites lieliski tika galā gan ar dzīvi augstumā, gan spēja sagādāt sev barību.”

Urbānā biškopība ir izplatīta daudzās pasaules pilsētās un Eiropā – par bišu galvaspilsētām tiek uzskatītas Berlīne, Minhene, Hamburga, Londona, Parīze, Cīrihe, Vīne, Kopenhāgena, Rīga un tagad arī Jelgava. Veicot analīzes, pasaules pilsētās ievāktajā medū nav atrasti nekādi nelabvēlīgi piejaukumi, ķīmiskas vielas vai smagie metāli, kā to dažkārt maldīgi uzskata. Pilsētā, salīdzinot ar lauku vidi, nelieto pesticīdus. Turklāt pilsētu liepas varētu dot pat līdz 70% nektāra vairāk nekā to kolēģes laukos vairāku iemeslu dēļ. Urbānā biškopība ļauj bites turēt vidē, kurā ir mazākas gaisa temperatūras svārstības ne tikai vasarā, bet arī pārējos gadalaikos. Tas bitēm dod iespēju ātrākai attīstībai pavasarī un vasarā, kā arī nodrošina vieglāku ziemas pārlaišanu. Tie ir labvēlīgi apstākļi, lai bite mierīgi varētu aizlidot savākt vērtīgo nektāru. Aizvadītajās desmitgadēs pasaulē novērojama bišu skaita samazināšanās, kas rada raizes par pārtikas ražošanas iespējām nākotnē, jo bites apputeksnē kultūraugu daudzumu, kas atbilst 30% no globāli saražotā pārtikas apjoma.