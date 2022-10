Kā pieskatīt savu ledusskapja saturu, lai ietaupītu un samazinātu izmestās pārtikas daudzumu?

Vai esi kādreiz aizdomājies, cik bieži mēdz nopirkt lieku un pēc tam to vienkārši izmest? Varbūt piecu burkānu vietā pietiktu ar trim, jo divi no tiem sabojājas? Varbūt viena kilograma vietā pietiek ar 800 gramiem gaļas un tad tās piecas ēdamkarotes mērces, kas palika no vakariņām pāri un nedēļu nogulēja ledusskapī, tomēr nebūtu beigās jāizmet?