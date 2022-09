Medus: veselīgs vai tomēr našķis?

Medus satur ogļhidrātus - glikozi, fruktozi un pavisam maz saharozi, kā arī nelielos daudzumos organiskās skābes, fermentus, vitamīnus (B grupas, C vitamīnu) un minerālvielas (nātriju, kāliju, kalciju, fosforu, magnijs). Tāpēc medus ir vērtīgāks par cukuru, taču ir jāatceras to lietot samērīgi, uzsver klīniskā farmaceite I. Priedniece. Tā sastāvā esošie ogļhidrāti ātri uzsūcas un sniedz enerģiju - to var izmantot noguruma mazināšanai. Atkarībā no tā, no kādiem ziediem bites vākušas nektāru, izšķir liepziedu, griķu, viršu, rapšu vai dažādu ziedu medu un vēl citus medus veidus. Katram no tiem ir atšķirīgas garšas un krāsas nianses.