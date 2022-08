Noskaidrots „Atzītākais Latvijas medus 2022” un “Veiksmīgākais medus tirgotājs 2022”

Konkurss “Latvijas Atzītākais medus 2022”, ir pasākuma apmeklētāju gaidītākais notikums. Šajā konkursā piedalījās astoņi profesionāli biškopji, iesniedzot savu medu pasākuma apmeklētāju vērtējumam. Vairāk kā 400 medus mīļotāju degustēja medu un izvēlējās savu favorītu. Par gardāko tika atzīts biškopju Lilitas un Viļa Medņu dažādu ziedu medus no ZS Ārbirzes Smiltenes novadā. Otrā vieta - ZS Dorītes biškopis Jānis Sulutaurs ar liepu ziedu medu no Ķekavas novada un trešajā vietā ZS Līdumi, biškope Gunta Some ar dažādu ziedu medu no Augšdaugavas novada.