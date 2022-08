27. augustā Carnikavā tiks svinēti Nēģu svētki

Carnikavas parkā no pulksten 11 līdz pat vēlam vakaram notiks dažādas aktivitātes: uzstāsies Patrisha, Žoržs Siksna, Normunds Rutulis un "Eels Of The 60'ies", būs skatāmi un klausāmi gan deju koncerts, gan deju koncertuzvedums "No puķu ziedīnu" ar Anci Krauzi.