Atklāta nēģu sezona: kur tos nopirkt un kāpēc cenas ir kosmiskas

Noskaidrojām, ka šobrīd nēģi nav nopērkami ne Āgenskalna tirgū, ne arī Vidzemes tirgū, tādēļ drošākā izvēle tiem, kas vēlas tikt pie kārotās delikateses, ir Rīgas Centrāltirgus . “Centrāltirgus Zivju paviljonā ir parādījušies pirmie šīs sezonas nēģi jau pie vairākiem tirgotājiem - šobrīd pie pieciem. Cena ir sākot no 39 eiro kilogramā,” TVNET apstiprina SIA "Rīgas Centrāltirgus " pārstāve Renāta Petrova.

Miglāne norāda, ka arī svaigi nozvejotiem nēģiem cena šogad ir rekordaugsta – 25 eiro par kilogramu. Vaicāta par to, kad nēģu cena varētu kļūt pircējiem draudzīgāka, SIA “Zibs” pārstāve prognozē, ka, gluži tāpat kā iepriekšējos gados, cena kritīsies tikai tad, kad palielināsies nozvejoto nēģu daudzums, savukārt tas ir atkarīgs no laika apstākļiem, no ūdens daudzuma Gaujā un citiem faktoriem. “Tādu konkrētu datumu, mēnesi pateikt grūti, bet