Ko ēst, kad karsti: 10 produkti vasarai

Gada siltajos mēnešos mainās mūsu ēšanas paradumi. No vienas puses, apzināti cenšamies ēst mazāk, lai nomestu liekos kilogramus un labāk izskatītos pludmales sezonā. No otras puses - notiek izmaiņas vielmaiņā, kas saistītas ar augstāku gaisa temperatūru. Jāpiebilst, ka karstuma dēļ cilvēka enerģijas līmenis samazinās vidēji par 5%, tāpēc centies neēst smagu un kalorijām pārbagātu pārtiku, skaidro "Food in my room".