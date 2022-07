Atkarība no "ātrajām uzkodām" un neveselīgas pārtikas ir pavisam reāla problēma, lai cik nereāli tas arī neizklausītos. Pētījumi skaidri parāda, ka cilvēki alkst pēc našķiem. Un ne velti, jo tajos ir pareizās tauku, cukura un sāls proporcijas, lai pretoties kārdinājumam būtu teju neiespējami. Taču viss vēl nav zaudēts, biznesa portāls "Motivation Grid" ir apkopojis konkrētas taktikas, kuras regulāri praktizējot, šķietami neuzveicamais kārdinājums kļūst pievarams.

1. Iepazīsti savu psihi

Nav nekā svarīgāka šajā dzīvē, kā iepazīt pašam sevi - izprast savu domu gaitu un netikumus. Neviens cits labāk par tevi pašu nezinās, pēc kā tu visvairāk alksti - vai tie ir saldumi vai tomēr lielais burgera komplekts? Eļļā vārītie kartupeļu salmiņi vai saldējuma kokteilis? Kad būsi atbildējis uz šiem jautājumiem, atturēties no konkrētajiem produktiem jau kļūs mazliet vieglāk.

Pati pirmā lieta, kas jums ir jāizdara, - mājās jāatsakās no neveselīgo našķu glabātuves. Ja runa ir par cukurotiem izstrādājumiem, mājās uzglabājiet tikai augļus, riekstus un pilngraudu produktus, kas sastāv ne vairāk kā no piecām sastāvdaļām. Nav noslēpums, ka cilvēki visbiežāk mielojas ar to, kas ir rokas stiepiena attālumā.

Vēl viena lieta, neatkarīgi no tā, ko jūs darāt vai kur atpūšaties, neejiet uz "ātrās ēdināšanas" vietām, kad plānojat pavadīt laiku ar draugiem. Neatkarīgi no tā, cik smagi jūs mēģināsiet izvairīties no nevēlamās pārtikas, tas kļūst gandrīz neiespējami, ja esat pakļauts draugu spiedienam vai esat alkohola reibumā. Vislabāk ir izmēģināt izvairīšanās politiku, nevis iedzīt sevi dilemmā.

2. Plānošana

Plānošana allaž strādā neatkarīgi no tā, ko esat iecerējis paveikt savā dzīvē. Veiksmes atslēga slēpjas tajā, ja tev ir mērķis vai konkrēta ideja, tu neviļus virzies uz to. Tātad, kādiem vajadzētu būt taviem ēšanas paradumiem, kas palīdzētu atturēties no nevēlamas vai pārstrādātas pārtikas?

Labs sākums ir izveidot pārtikas preču sarakstu pirms dodies iepirkties. Tas tev palīdzēs izvairīties no meistarīgi izvietotajiem mārketinga slazdiem un ņirbošajām akcijām pie, visticamāk, ne tiem veselīgākajiem produktiem.

Nākamais solis noteikti ir jau laikus izdomāt maltīti. Pēc iespējas ir jāizvairās no sviestmaizēm vai iepriekš apstrādātiem ēdieniem. Arī šie produkti tiek traktēti kā nevēlami.

Plānojiet ēdienreizes, sākot no uzkodām līdz galvenajai maltītei un beidzot ar desertu. Tas palīdzēs jums ievērot veselīgu uzturu. Kad esat mājās, gatavojiet ēdienu paši un padariet procesu pēc iespējas interesantāku. Tas iedvesmos to darīt katru dienu!

Turklāt ir ieteicams plānot arī to, ko ēdīsi nākamajā dienā.

3. Nesatricināms nodoms

Plāns ir bezjēdzīgs, ja pie tā nepieturas. Nedomā, ka veselīgs ēdiens pats sevi pagatavos un nonāks tev uz šķīvja. Pie plāna ir jāpieturas. Atbrīvojies no visiem produktiem, kas atrodas virtuvē vai ledusskapī un kurus var saukt par nevēlamiem. Tāpat jāiztīra sava slepenā našķu krātuve.

Nepārtraukti sevi ir jāmotivē un jāatgādina sev, ka veselīgs uzturs uzlabos jūsu dzīvi un veselību. Ja kas, arī sportošana palīdz turēties pie plāna. Ja līdz šim ar sportošanu esi bijis uz "jūs", sāc pievienojoties kādām grupu nodarbībām, kas varētu būt trenažieru zālē vai kādā jogas studijā. Sportošana palīdzēs atbrīvoties no atkarības no neveselīgas pārtikas!

4. Košļā vairāk, rij mazāk

Vai zināji, ka, ja veltīsi konkrētu laiku košļāšanai, tu, visticamāk, apēdīsi mazāk? Pat ja tā ir kāda ātrā uzkoda!

Tā ir taisnība, saskaņā ar zinātni. Laiks, ko pavadi, košļājot ēdienu, pagarinās kopējo ēšanas ilgumu. Saskaņā ar pētījumiem, 20 minūtēs no brīža, kad cilvēks sāk ēst, kuņģis dod signālu par sāta sajūtu.

Tāpēc mēģini pavadīt šīs 20 minūtes košļājot. Lai pieradinātu sevi pie tā, būs vajadzīgs zināms laiks, taču ar laiku tas kļūs par ieradumu.

5. Pievērs uzmanību krāsām un videi

Iespējams, esi pamanījis, ka "McDonald’s" dizainā izmantota sarkanā un dzeltenā krāsa. Šīs krāsas kopā ar oranžo ir tās, kas var izraisīt izsalkumu. Tas ir iemesls, kāpēc lielākā daļa ēstuvju dod priekšroku šīm krāsām savā dizainā. Pārliecinies, ka tava ēšanas zona ir garlaicīga - bez šiem toņiem.

6. Jo vairāk tu zini, jo mazāk "sliktās" pārtikas patērēsi

Izglīto sevi, tas ir tik vienkārši. Noskaties video vai izlasi kādu rakstu, lai uzzinātu par to, kā tiek taisītas ātrās uzkodas, un tu vēlēsies tās pārtraukt patērēt vienā acumirklī. Vai zināji, ka rozā un sarkanā pārtikas krāsviela tiek iegūta no košeniles (kaltētas kukaiņu Coccus Cacti sieviešu daļas)?

Šis un daudzi citi "neērti" fakti palīdzēs jums pārvarēt atkarību no neveselīgās pārtikas.

7. Mēs visi esam tikai cilvēki - JĀ atpūtas dienām!

Neviens tev nesaka pilnībā izsvītrot ātrās uzkodas vai saldumus no ēdienkartes. Būsim reāli - tas ir teju neiespējami. Turpini našķēties, bet dari to kontrolēti - ievēro atslodzes dienas, piemēram, reizi nedēļā, kad teju neko sev neliedz. Šāda brīvība palīdzēs atturēties no neveselīgas pārtikas un ierobežot alkas pēc tās ikdienā.