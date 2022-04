Kā mājās pagatavot gaļas konservus, neriskējot noindēties

Receptes autore norāda, ka jāraugās, lai sterilizēšanas laikā burkās neiekļūtu ūdens un lai visu laiku notiktu vienmērīga vārīšanās. Pēc sterilizācijas burkas izņem no katla un tūlīt aizvalcē. Uzglabā pagrabā, liekot uz cementa grīdas.

Cita konkursa dalībniece – I. Zukure no Ķoņu pagasta atklāj, ka ir iemanījusies burciņās “iemānīt” pat kotletes . “Liesākos gabalus (parasti plecu, gurnu) samaļu gaļas mašīnā, gatavoju kotletes — tāpat kā parasti, tikai bez sīpoliem, izcepu, salieku burkās, pārleju ar karstiem taukiem, aizvākoju ar metāla vāciņiem. Glabājas labi, vismaz dažus mēnešus, tikai jātur vēsumā. Kad nav laika, atliek tikai uzsildīt, un vakariņas gatavas!”

Savukārt L. Losāne no Pāvilostas sniedz padomus, kā mājas apstākļos gatavo “tūristu brokastis”: “Var izmantot cūkgaļu, liellopu gaļu, briežu, aļņu gaļu. Garšīgāk, ja ņem pusi cūkgaļas un otru pusi kādu no minētajām. Gaļu samaļ. Uz 1 kg gaļas ņem 25 g sāls, 1 g melno piparu, 1 tējkaroti ķimeņu, 1 daiviņu ķiploku (kam negaršo ķiploki, var nelikt). Visu kopā samīca, cieši sapilda dezinficētās 0,5 l burciņās. Uzliek novārītus metāla vāciņus un sterilizē 100 °C temperatūrā 40—45 minūtes. Tad burkas izceļ no katla, aizvalcē, atdzesē un uzglabā vēsumā.”