Atsakies no Krievijas degvīna: Apkopots saraksts ar populāriem degvīna zīmoliem un to ražotājvalstīm

"Daži no populārajiem degvīna zīmoliem, ko patērētāji varētu uzskatīt par krievu, netiek ražoti Krievijā. ASV tirgū nav daudz Krievijā ražota degvīna. Krievijas degvīna imports uz ASV ir samazinājies gandrīz par 79 procentiem kopš 2011. gada, un 2021. gadā tas veidoja tikai 1,3 procentus no kopējā degvīna importa," informē Amerikas Savienoto Valstu Destilēto alkoholisko dzērienu padomes vecākā viceprezidente sabiedrisko attiecību jautājumos Lisa Hokinsa.

Manāms apjukums, vai ne? "Forbes" ir apkopojis sarakstu ar populārākajiem vodkas zīmoliem Amerikā, starp kuriem ir arī virkne Latvijā iecienītu valstu, norādot to izcelsmi un galveno izejvielu, no kuras dzēriens tiek gatavots. Zemāk ir saraksts ar pasaules vadošajiem degvīna zīmoliem, to izcelsmes valsti un izejvielām, uz kurām tie izgatavoti.