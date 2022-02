Kad ēdienam pievienot lauru lapas? Atstāt tās katlā vai izmest?

Pirms maltītes pasniegšanas lauru lapas no ēdiena jāizņem, jo tās ir cietas un asas un var pat saskrāpēt aukslējas. Jāizņem ne tikai no konkrētās porcijas, bet arī no katla vai pannas, jo ēdiens joprojām, kamēr ir silts, turpinās "izvilkt" garšu un beigās tās vienkārši var būt par daudz. Nemaz nerunājot par to, ka izmantoto lapu garša, maigi sakot, nav patīkama.