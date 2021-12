Kā nesabojāt karstvīnu? Trīs padomi, lai dzēriens izdotos patiesi labs

Karstvīns noteikti nebūs dzēriens, kurā meklēt ziedainus aromātus, pilnmiesīgus tanīnus vai vīnogulāju augsnē atrodamo minerālu atblāzmas. Karstvīns ir vienkāršs, mazliet sentimentāls, sildošs partneris romantiskas gaisotnes veidošanai, kam par tā garšu svarīgāki no tasītes viegli kūpošie dūmi ar Ziemassvētku eglīti vai simto reizi redzēto “Viens pats mājās” filmu fonā. Karstvīnam mūsdienu pasaulē ir divas galvenās funkcijas – sasildīt un radīt noskaņu! Tieši tāpēc karstvīnam droši vari izvēlēties augļu vīnu, kvalitatīvu budžeta klases vīnu vai pat sidru, ja vēlies dzert baltu karstvīnu (kas, starp citu, negaršo sliktāk par savu tumšo kolēģi). Karstvīnu var gatavot arī no sulas, kam pieliets klāt kāds nedaudz stiprāks dzēriens – te nav vienas ideālās receptes. Izvēlies to dzērienu, kurš Tev patīk vislabāk, pievieno tam šķipsniņu garšvielu, uzsildi līdz ideālajai temperatūrai, un lieta darīta!