Apēst vienu gurķi katru dienu - kāpēc?

Lai arī pašu dārzos ražas laiks jau sen kā beidzies, tas nenozīmē, ka no uztura jāizslēdz dārzeņi. Varam tos svaigus un gardus iegādāties jebkurā gada mēnesī un tas ir jādara. Viens no iecienītākajiem dārzenim - gurķis. Kāpēc to iekļaut ikdienas ēdienkartē?