Astoņi produkti - līderi rūpēm par sirds veselību

Šie produkti ir sevišķi ieteicami, ja ir nosliece uz paaugstinātu asinsspiedienu, ja ikdienas ēdienkartē bieži parādās pusfabrikāti un produkti, kas satur vairāk nekā vienu gramu sāls uz 100 gramiem produkta, kā arī tad, ja novērojama ūdens aizture organismā – tūska. Pētersīļi, dilles, rozmarīns, baziliks un citi garšaugi sniedz iespēju ēdienkarti padarīt daudzveidīgāku, dažādot garšas un, kas ir svarīgi, uzņemt K, C, E un A vitamīnu, minerālvielas – kalciju, kāliju, dzelzi – un antioksidantus. Pētersīļi, piemēram, satur 133 mg C vitamīna, un Latvijas Veselības ministrija rekomendē dienā uzņemt 75 mg C vitamīna. Labs iemesls svaigus garšaugus pievienot katrā pamata ēdienreizē.