Seši noteikumi slaidumam uz palikšanu

Cukurs tāds, kādu to pazīstam šodien, nav pastāvējis vienmēr. Tā vietā mūsu senči ēda augļus un ogas. Granulētais cukurs ir rafinēti ogļhidrāti, tas ir, rūpnieciski ražoti ogļhidrāti. To ēšana noved pie ilgstoša insulīna pieauguma organismā.

To pašu var teikt par olbaltumvielām. Eksperti iesaka atteikties no olbaltumvielu kokteiļiem un to vietā pievērsties dabīgiem produktiem - gaļai, pienam un zivīm. Tomēr jāatceras, ka olbaltumvielu norma uzturā ir no 20 līdz 30% no patērēto kaloriju daudzuma.