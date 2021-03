Īsts vai ne: kāds ir ēdienu reklāmu foto noslēpums?

Ēdienu stiliste stāsta, ka Latvijā pieņemts strādāt ar īstiem izejmateriāliem, tomēr dažreiz, atkarībā no situācijas, nākas tos arī pielāgot fotogrāfijas vajadzībām:

“Bieži vien var gadīties, ka tev ziemas vidū ir jāfotografē upeņu saldējums vai upeņu sīrups, un tad tev ir jāzina, kuram restorānam piezvanīt, kuriem varētu būt tās upenes. Un man nesen bija tieši šāda situācija, nu ka nav nevienam. Ir janvāris, un upeņu vienkārši nav, bet ir „čornaja smoroģina“ (tulk. no krievu valodas - upenes) un ir „krasnaja smoroģina“ (tulk. no krievu val. - jāņogas), un tad es no jāņogām vienkārši uztaisīju upenes, tās nokrāsojot ar pūšamo krāsu baloniņu.”