Ceļš uz veselīgāku dzīvesveidu: pārtikas produkti, kas samazina vēlmi smēķēt

Dažiem pārtikas produktiem piemīt spēja nomākt vēlmi pēc kārtējās nikotīna devas. Kuri ir šie produkti un kā tie iedarbojas uz organismu, skaidro "Food in my room".

Galvenais spīdzināšanas ierocis smēķēšanas atmešanas laikā ir nikotīna trūkums, jo ķermenis pie tā ir pieradis un rodas sajūta, ka bez tā nevar iztikt. Lai attiecības ar nikotīnu pārtraukt nebūtu tik sāpīgi un pēkšņi, tika izgudroti nikotīna plāksteri, taču var izmantot veselīgāku, vienkāršāku un lētāku līdzekli - baklažānus. Tie satur nikotīnskābi, bet atšķirībā no cigaretēm tā ir veselīga un noderīga organismam, piemēram, nerviem. Atmetot smēķēšanu, narkologi iesaka katru dienu ēst šos dārzeņus. Tas palīdzēs izvairīties no depresijas.

Ieteicams to sagriezt nelielos gabaliņos un nēsāt līdzi mazā trauciņā. Kad alkas sāk tevi mocīt, uzliec gabaliņu ingvera uz mēles. Kodīgi dedzinošā ingvera garša pilnībā nogalinās vēlmi pēc kārtējā smēķa. Turklāt smēķētāji ir neaizsargātāki pret saaukstēšanos un vīrusiem. Ingvers ir dabisks imūnstimulants ar pretiekaisuma iedarbību. Tas vienlaikus aizsargās gļotādas un arī atsvaidzinās elpu.

To skābenā garša arī "nosit" vēlmi pēc smēķēšanas. Lai mazinātu alkas pēc cigaretes, apēd daiviņu mandarīna, apelsīna vai citrona. Turklāt tie satur lielu daudzumu C vitamīna, kura smēķētāja organismā vienmēr trūkst, jo cigarešu toksīni to iznīcina.