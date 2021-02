Vai sīpola vietā var izmantot šalotes un otrādi?

Zināms arī fakts, ka katram sīpolam, arī šalotei ir sava garša un sīvuma pakāpe. Tad kā tur īsti ir - vai visparastāko sīpolu var izmantot šalotes vietā? Skaidro portāls "The Kitchn".

Neskatoties uz to atšķirībām, receptē sīpolus un šalotes var aizstāt vienu ar otru. Tomēr ir daži pamatnoteikumi.

Garša ir maigāka, tāpēc ņem to vērā, ja izlem aizstāt sīpolu ar šaloti. Ja receptē paredzēts svaigs sīpols, šalotes vari pievienot vairāk.

Šalotes noteikti nevajadzētu likt ne mērcēs, ne zupās, kur tās ilgi pakļautas karstumam, jo zudīs to vērtība un ēdiens neiegūs arī to nepieciešamo garšu, ko iegūtu no parasta sīpola.