Par un pret: vai salāti ar majonēzi tiešām tik slikti?

Sākotnēji par majonēzes problēmu sauca lielo sāls daudzumu un eļļas dēļ, no kuras to gatavo, liels kaloriju daudzums. Tiesa, mūsdienu veikalā nopērkamās mērces sastāvs ievērojami atšķiras no senču. Atjauninātais sastāvs ļauj mērci ilgstoši uzglabāt ledusskapī.