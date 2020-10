Kas ir ļaunprātīga pārtikas izmantošana un kā no tās atbrīvoties

Pārtika ir tieši saistīta ar mūsu attiecībām ar mūsu ķermeni. Tikai nedaudzi ir gatavi to klausīties, pievērst uzmanību tam, ko vēlas organisms un ēst sev ērtā režīmā. Esam pieraduši pastāvīgi saņemt informāciju no ārpuses - uzklausīt uztura speciālistus, astrologus, draudzenes, kuras iesaka neēst taukus, neēst naktī, ēst olbaltumvielas vai atteikties no saldumiem. Vecāki jau no bērnības māca ēst brokastis un pusdienas noteiktā laikā, un jau no agras bērnības lielākajai daļai cilvēku ir problēmas ar uztura paradumiem, stāsta "Postimees".