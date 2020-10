Astoņi parametri, kas jāņem vērā, iegādājoties pannu

Pannai vajadzētu būt ne pārāk vieglai, ne pārāk smagai. Šo virtuves rīku lieto gan jauni, gan veci cilvēki, tāpēc svarīgs ir līdzsvars. Smagu pannu, pilnu ar ēdienu, būs grūti pacelt gan vecākiem cilvēkiem, gan bērniem. Pannas, kas izgatavotas no ekstrudēta alumīnija un pārklātas ar pretpielipšanas slāni, ir vieglas, taču tām ir īsākais kalpošanas laiks un pastāv liela varbūtība, ka sildot tā deformēsies.

Lietie alumīnija izstrādājumi ir daudz izturīgāki. Ja panna gatavota no tērauda vai čuguna, tad principā vienīgais tās trūkums būs smagums. Toties šīs pannas būs izturīgas pret augstām temperatūrām, triecieniem un skrāpējumiem.

Tam jābūt stipram un ērtam. Ir pannas, kuru rokturis ir izgatavots no līdzīga materiāla, piemēram, no nerūsējošā tērauda. Augstas temperatūras iedarbība, protams, to nesabojās, taču tas sakarsīs un var izraisīt nopietnus apdegumus.