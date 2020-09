Grūtās pirmdienas: 5 produkti, kas uzlabos koncentrēšanās spējas

Diezgan droši var apgalvot, ka lielākā daļa savu dienu sāk ar kafiju. Spēcīga, visbiežāk saldināta un pat ar pienu spējot pamodināt pat visizteiktāko pūci. Diemžēl jaunākie pētījumi liecina, ka kafija no rīta uzreiz pēc pamošanās nav nemaz tik iedarbīga kā gribētos domāt.

Mellenes ir viens no iecienītākajiem dietologu un uztura speciālistu produktiem. Tās ir ne tikai garšīgas un skaistas, bet arī pozitīvi ietekmē ķermeni, uzlādējot to ar dzīvīgumu, palīdzot palielināt koncentrāciju un smadzeņu darbību. Pētījums, kas publicēts 2010. gadā žurnālā "Agricultural and Food Chemistry", atklāja, ka subjekti, kuri divus mēnešus katru dienu dzēra melleņu sulu, ievērojami uzlaboja sākotnējos rādītājus testos, kas pārbaudīja vispārējo atmiņu un mācīšanās spējas.