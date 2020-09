Augu izcelsmes piens pret govs pienu: kurš labāks?

Soja ir svarīgs olbaltumvielu avots, it īpaši tiem, kas piekopj veģetāru dzīvesveidu. Sojas piena priekšrocības galvenokārt ir izoflavonos.

Ir vērts atzīmēt, ka šis konkrētais piens ir vismazāk alerģisks no populārākajām augu izcelsmes alternatīvām.

Viena lieta noteikti ir skaidra: nav jāatsakās no govs piena bez pamatota iemesla. Ja nolem to aizstāt, tad šeit viss ir individuāli: viss ir atkarīgs no gaumes, uztura un veselības.