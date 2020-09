Kļūdas virtuvē, kas norāda uz saimnieces prasmju trūkumu

Šis ieradums palicis no padomju laikiem. Iepriekš pastas kvalitāte bija ievērojami sliktāka. Tā tika izgatavota no mazāk kvalitatīviem kviešiem, tāpēc pēc vārīšanas tā salipa un ļoti viegli bija pārvārāma. Lai pusdienas nepārvērstos par putru, saimnieces makaronus mazgāja zem ūdens. Tomēr tagad tas nav nepieciešams. Lielākā daļa ražotāju gatavo makaronus no cietiem, kvalitatīviem kviešiem, un kopējā kvalitāte ir ievērojami augusi. Protams, tas nenozīmē, ka pastu nav iespējams pārvērst putrā; skatīties seriālu, kad katliņā vietu ieņēmusi pasta, nevajadzētu.