Ieteikums: ja receptē izmantoti konservēti tomāti, tos droši aizstāj ar svaigiem. Lai zupa baudāmāka, atbrīvo tos no miziņas ar blanšēšanas metodi. Veic nelielu iegriezumu tomāta mizā, aplej to ar vārošu ūdeni, lai tas pilnībā nosegts, un ļauj dažas minūtes "pasildīties". Pēc tam miziņa viegli nonāks no tomāta mīkstuma.