Kā pareizi mazgāt ķiršus?

Neatkarīgi no tā, vai tie ir saldie ķirši vai skābie, tie ir jāmazgā. Nemazgāt vari vien tās ogas, kas augušas tavā dārzā un ko pats esi salasījis.

Ķiršu mazgāšanā ir viens galvenais nosacījums: tie jāmazgā lielā daudzumā tekoša ūdens. Ja esi, piemēram, laukos, kur tekošs ūdens nav pieejams, lej to bļodā un mazgāšanas procesa laikā nomaini vismaz 2 līdz 3 reizes.

Pēc mazgāšanas ogas nepieciešams izbērt uz virtuves dvieļa un ļaut tām nožūt. Pat tad, ja tās mazgā no rīta, bet plāno ēst tikai vakarā, ja tās būs slapjas, pastāv risks, ka daļa ogu jau būs sākušas bojāties.

Ja neesi drošs par ogu izcelsmi un satraucies par kādu zarnu trakta infekciju vai kāda no ogām jau sākusi bojāties (to no visa daudzuma izņem), vari tās uz 5-10 minūtēm iemērkt vieglā etiķūdenī (1 ēd.k. etiķa uz 1 l ūdens). Kad laiks pagājis, kārtīgi tās noskalo tekošā ūdenī un nosusini. Bet atceries, etiķūdens nepagarina ogu glabāšanas laiku, tāpēc ēd ķiršus tūlīt pēc iegādāšanās vai salasīšanas.