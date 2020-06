Meklēsim veldzi tumši sarkanā arbūzā!

Ja varam uzņemt lielu daļu no ikdienā nepieciešamā šķidruma daudzuma ar pārtiku, tad kāpēc gan neizmantot vasaras piedāvātās veltes, lai cīnītos ar vasaras karstumu?

Arbūzi sastāv no aptuveni 92 procentiem ūdens, bet tas nenozīmē, ka tajos nav vērtīgu uzturvielu. A, B6 un C vitamīni, likopēns un citi antioksidanti, dažādas aminoskābes, kā arī milzīgs daudzums kālija un mazliet kalcija un dzelzs. Visbeidzot, arbūzs satur maz sāls un kaloriju – kas padara to par veselīgu un atspirdzinošu našķi.