Sieru pasaules maigākā garša: svaigie sieri

“Jau 7. gadsimtā Itālijas teritorijā dzīvoja šodien slavenie mocarellas piena devēji – bifeļi, taču tolaik tos nodarbināja vienīgi kā jūga lopus Neapoles purvos. Tikai piecus gadsimtus vēlāk šo dzīvnieku pienu sāka izmantot arī kulinārijā, tiesa, mazos apjomos. Un tikai no 18. gadsimta, kad tika nosusināti Neapoles apkārtnē esošie purvi, sākās bifeļpiena siera – mocarellas – uzplaukums. Mocarella ir svaigā tipa siers, ko tradicionāli gatavo no bifeļpiena, bet mūsdienās visbiežāk no govs piena. Kvalitatīva mocarella ir mīksti sulīga, maiga un krēmīga; to pārplēšot, iztek sūkalas un parādās tādas kā strēmelītes,” par mocarellas izcelsmi stāsta Rimi Gardēde Signe Meirāne.