Stipra imunitāte: 7 uztura padomi

Antibiotikas nešķiro, kuras baktērijas organismā ir slimības ierosinātājas un kuras ir labās – zāles iznīcina visus mikroorganismus, arī daļa labo baktēriju iet bojā, un sākas disbioze – izjaukts zarnu mikrofloras līdzsvars. Ja ārsts antibiotikas izrakstījis, zāles jālieto pareizi, noteikto dienu skaitu, lai būtu pārliecība, ka bakteriālā infekcija uzveikta un pēc laika nenāktos antibiotiku kursu atkal atkārtot. Lai palīdzētu mikrobiotai, antibiotiku kursa laikā var sākt lietot probiotiskos preparātus, kas palīdzēs izvairīties no caurejas, kas rodas zarnu gļotādas bojājuma dēļ. Taču vienlaikus ar antibiotikām drīkst uzņemt tikai Saccharomyces, bet citu celmu probiotikas iesaka lietot divas stundas pēc antibiotiku ieņemšanas. Probiotiskos preparātus vērts lietot arī tad, ja gadījies pārslimot kādu vēdervīrusu. Turklāt jāņem vērā, ka ne tikai antibiotikas, bet jebkuri medikamenti nelabvēlīgi ietekmē mikrobiotu. Labā ziņa ir tā, ka zarnu mikroflora spēj pielāgoties un mainīties. Nedēļas laikā līdz pat 20% no zarnu mikrofloras var pilnībā nomainīties, un, ja uztura paradumi līdz šim nav bijuši priekšzīmīgi, divu nedēļu laikā, cītīgāk sekojot līdzi tam, kas tiek likts uz šķīvja, zarnu mikrofloras līdzsvaru var ievērojami uzlabot.

“Šobrīd aptieku plauktos pieejamas dažādu ražotāju probiotikas gan tablešu, gan pulveru, gan kapsulu un mazulīšiem – šķidrā veidā. Visbiežāk izmantojamie probiotiķu celmi ir laktobaktērijas (Lactobacillus), bifidobaktērijas (Bifidobacterium) un raugu sēnes no Saccharomyces dzimtas (Saccharomyces boulardii). Probiotiķu iedarbība ir atkarīga no to sugas, tāpēc, lai atrastu sev piemērotākās, ieteicams konsultēties ar ārstu vai farmaceitu. Lai probiotikas būtu efektīvas, ļoti svarīgi tās lietot pietiekamā daudzumā un tieši tā, kā norādīts lietošanas instrukcijā,” skaidro farmaceite Mārīte Šukele.