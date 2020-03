Saudzē veselību: 6 produkti, kas stiprinās imunitāti

Viens no vienkāršākajiem veidiem ir parūpēties par to, lai ikdienas uzturā tiek iekļauti tie pārtikas produkti, kas ķermenim sniegs papildu vitamīnus un minerālvielas, skaidro portāls “Huffpost”. Lūk, produkti, kurus noteikti šobrīd vajadzētu ēst regulāri!

Saldie pipari ir izcils C vitamīna avots, jo tajos šī vitamīna koncentrācija ir augstāka nekā citrusaugļos. Un kas labākais, arī ēst to ir patīkamāk nekā, piemēram, citronu. Bet atceries, visvērtīgākā paprika būs tieši svaiga.

C vitamīns, C vitamīns un vēlreiz C vitamīns. Ēd greipfrūtus, apelsīnus, mandarīnus. Tie visi tevi gan iepriecinās ar savu garšu, gan stiprinās imunitāti. Ēd svaigus, pievieno salātiem, liec kokteiļos – variantu ir neskaitāmi daudz.